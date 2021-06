Kukiz: Poparcie Staroń za ustawę antykorupcyjną? Z przyjemnością

W rozmowie z portalem Interia Kukiz zaprzeczył, by porozumienie programowe z PiS dotyczyło kwestii personalnych. - Umowa ma dwa egzemplarze. Jeden posiada Jarosław Kaczyński, a drugi ja. Nikomu nie pokazywałem tych dokumentów. Natomiast to oczywiste, że jeżeli dochodzi do porozumienia, wspieramy się wzajemnie w różnych sytuacjach - tłumaczył.

- W przedmiocie naszej umowy nie ma nazwisk Staroń, Terleckiego, ani żadnych innych. Jeśli temat się pojawi, na pewno wypowiem się w sprawie - dodał Kukiz, nawiązując do zaplanowanej na poniedziałek konferencji. Zaznaczył, że „jeżeli głosowanie za Lidią Staroń (na Rzecznika Praw Obywatelskich - red.) będzie warunkiem wprowadzenia ustawy antykorupcyjnej, zrobi to z przyjemnością”. - Znam ją od lat, z czasów kiedy była w PO, i wiem, że jest to jedna z najlepszych kandydatek do tej pory. Ma świetny kontakt z obywatelami, dostaje ogromne ilości głosów bez względu na to czy startuje pod partyjnym szyldem, czy nie - ocenił.

Pula decydujących głosów w kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi około 30. W tym najbardziej liczy się spójność grupy Jarosława Gowina (13 głosów łącznie), 11 posłów Konfederacji, czterech polityków Kukiza i kilku posłów niezrzeszonych.

W czwartek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jednym głosem przyjęła pozytywna opinię dla senator Staroń.