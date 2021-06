Ustawa antykorupcyjna PiS i Kukiz'15 wpłynęła do Sejmu

"W obecnym stanie prawnym wydatki wielu instytucji gospodarujących publicznymi pieniędzmi są mało transparentne. Wejście w życie projektowanych zmian przyczyni się do zwiększenia zaufania społecznego do instytucji publicznych, podmiotów wykorzystujących publiczne pieniądze i osób sprawujących funkcje publiczne. Ponadto proponowane działania służą eliminowaniu zachowań korupcyjnych w innych dziedzinach dotyczących życia społecznego i gospodarczego" - brzmi uzasadnienie proponowanych zmian.

Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Projekt zakłada rozszerzenie listy przestępstw, wobec sprawców których sądy będą mogły orzekać pozbawienie praw publicznych.

Projekt zakłada nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora i rozszerzenie zakazu łączenia sprawowania mandatu z zatrudnieniem w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów. Analogiczny co do istoty zakaz łączenia sprawowania funkcji publicznych i zatrudnienia w wyżej wymienionych spółkach prawa handlowego posłowie wnioskodawcy proponują wprowadzić również w odniesieniu do wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast.

Według propozycji, wprowadzona miałaby być pełna jawność w zakresie źródeł finansowania i wydatków partii politycznych. "Proponuje się, żeby partie polityczne prowadziły i aktualizowały na bieżąco dwa rejestry: rejestr wpłat oraz rejestr umów" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, znowelizowana miałaby zostać także ustawa o finansach publicznych - propozycja mówi o utworzeniu rejestru zawieranych umów przez jednostki sektora finansów publicznych.