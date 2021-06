Joachim Brudziński: Donald Tusk tak wraca, że wrócić nie może Joachim Brudziński European Union 2019 - Source : EP/ Melanie WENGER

- "Hołota i popaprańcy" to słowa pod adresem Platformy Obywatelskiej. Totalna opozycja zwracała się do nas tak wulgarnie, że moje słowa przy tym to szczebiot pensjonarki - powiedział wiceprezes PiS Joachim Brudziński.