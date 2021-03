Karczewski: Obajtek nie inwestuje w wille we Włoszech. Robi to w Polsce

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na zakup nieruchomości przeznaczył 5,7 mln złotych - wynika z dokumentów udostępnionych przez jego adwokata. Obajtek udostępnił swoje oświadczenia majątkowe, akty notarialne, zeznania PIT oraz umowy pożyczek i kredytów.

Obajtek kupował działki i mieszkania w 14 miejscach: Stróża, Myślenice, Piwniczna-Zdrój, Kopalino, Łężkowice, Sasino, Lanckorona, Borkowo, Warszawa, Szymonka, Łeba, Osieczany, Pcim, Antonowo.

- Bardzo dobrze, że pan prezes pokazał wszystkie swoje przychody, wydatki. Powiedział też, to ważne, to jest ważną lekcją dla innych, że należy pieniądze dobrze inwestować. I on je inwestuje - skomentował senator PiS Stanisław Karczewski.

- Nie inwestuje w wille we Włoszech, Chorwacji. Robi to w Polsce. Ja się z tego cieszę. Wzmacnia kapitał i zasoby Polski. Dobrze, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane - dodał.