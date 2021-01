Tomasz Rzymkowski, nowy wiceszef MEN: Otoczenie Bidena to marksiści

Pytany w Radiu Maryja o swoje zadania w resorcie, Rzymkowski stwierdził, że „jest to przede wszystkim kwestia zmian dotyczących wzmocnienia pozycji kuratoriów oświaty i nadzoru pedagogicznego nad polską oświatą”. - Są to również kwestie związane z programami nauczania, z podwyższeniem prestiżu polskiego szkolnictwa ogólnego, szkolnictwa wyższego, a także zawodu nauczyciela i nauczyciela akademickiego - dodał.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformował, że w piątek premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Rzymkowskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w MEiN oraz Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Nominację wręczył minister Przemysław Czarnek.

Rzymkowski był jednak także pytany o ostatnie wydarzenia w polityce w USA. Poseł PiS stwierdził, że prezydentura Joe Bidena to „swoisty powrót do polityki Baracka Obamy” i „do polityki, którą amerykańska opinia publiczna odrzuciła, wybierając Donalda Trumpa w 2016 roku”.

- Wszystkie kwestie, które były dla administracji byłego prezydenta Donalda Trumpa istotne, jak realna polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, kwestia utrzymywania pokoju na świecie, dbania o interes gospodarczy Stanów Zjednoczonych, realizacja hasła wyborczego Donalda Trumpa z 2016 roku: „Niech Ameryka stanie się wielka”, to jest cały program Joe Bidena – wycofywać się ze wszystkich kluczowych decyzji podjętych przez Donalda Trumpa, dotyczących polityki wewnętrznej, ale również zagranicznej - mówił Rzymkowski.

- Uważam, że Joe Biden jest typowym przedstawicielem establishmentu amerykańskiej klasy politycznej. Nie jest to na pewno polityk zaczadzony marksizmem czy polityk o skrajnie lewicowych poglądach, natomiast jego otoczenie, zwłaszcza wiceprezydent Kamala Harris, to są ideowe dzieci Pokolenia’68 – marksiści, którzy nie cofną się przed niczym - stwierdził w pewnym momencie nowy wiceminister edukacji. - Jest zasadnicze pytanie dotyczące asystenta sekretarza zdrowia - czy ta osoba spełnia wymogi merytoryczne, czy nominacja była podyktowana wyłącznie kwestią usposobienia seksualnego? - kontynuował, komentując nominację Rachel Levine na stanowisko doradcy sekretarza zdrowia (assistant secretary of health). Levine po zatwierdzeniu przez Senat stanie się pierwszą otwarcie transpłciową osobą w administracji federalnej.

- W tej chwili oczy amerykańskiej opinii publicznej z pewnością będą spoglądały na departament zdrowia, z racji na walkę z koronawirusem. (…) Zdrowie nie powinno być elementem propagowania jakiejś ideologii, która jest z gruntu rzeczy ideologią odczłowieczoną - kontynuował Rzymkowski, choć Levine, z wykształcenia pediatra i była główna lekarz Pensylwanii, jest obecnie sekretarzem zdrowia stanu Pensylwania (od 2017 roku, została nominowana przez demokratycznego gubernatora Toma Wolfa) i twarzą walki z pandemią w jej stanie.