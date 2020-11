Marek Suski przyznaje, że w Polsce nie ma pełnej praworządności

- Mam spore wątpliwości jak patrzymy na wyroki sądów czy rzeczywiście są one praworządne - powiedział Suski pytany o fakt, że ze słów Jarosława Kaczyńskiego wynika, iż w Polsce obecnie nie ma praworządności.

- Nasze reformy sądownictwa są po to, aby ta praworządność wróciła po kilkudziesięciu latach komunizmu i postkomunizmu - zaznaczył Suski dodając, że nie jest to łatwe. - Jak ma wrócić pełna praworządność jak nam się rzuca kłody pod nogi, a jak się zachowuje opozycja to wiemy - dodał poseł PiS wskazując m.in. na sprzeciw wobec reformy sądownictwa realizowanej przez PiS ze strony UE.

- Na pewno ci, którzy pretendują dziś do władzy na pewno żadnej praworządności nie wprowadzą - zaznaczył Suski.