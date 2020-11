Poseł odchodzi z PiS. Fogiel: Również z mniejszością rząd może funkcjonować

- Liczymy na polityczny rozsądek naszych kolegów partyjnych, nawet jeśli są zawieszeni w partii - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się w rozmowie z WP do zapowiedzi, że poseł Lech Kołakowski zamierza wraz z grupą parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości odejść z klubu PiS i założyć własne koło.

- Tak, to prawda. Dziś odchodzę z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział we wtorek w RMF FM Lech Kołakowski. Poinformował, że wraz z nim odchodzi grupa kilku osób. Posłowie zamierzają utworzyć w Sejmie własne koło. - Jeżeli dojdzie do rejestracji koła, prawdopodobnie PiS utraci większość rządową - stwierdził Lech Kołakowski. Dodał, że jego decyzja nie oznacza, że przechodzi na stronę opozycji. Dowiedz się więcej:

PiS może stracić większość. Poseł: Odchodzę z partii Poseł tłumaczył, że decyzję o odejściu powziął w związku ze stanowiskiem PiS w sprawie ustawy o ochronie zwierząt, tzw. piątki dla zwierząt (piątki Kaczyńskiego). O odejście Kołakowskiego pytany w Wirtualnej Polsce był wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Jeśli mowa o nadchodzącym dramacie kostiumowym, to tak jakbyśmy mieli ostatnio nie dość emocji - skomentował. - Słyszałem wypowiedź pana posła Kołakowskiego. Ona wpisuje się w to, co mówił od jakiegoś czasu chociażby pan poseł Ardanowski (były minister rolnictwa - red.). Na razie żadne decyzje nie zostały podjęte. My liczymy na jednak polityczny rozsądek naszych kolegów partyjnych, nawet jeśli są zawieszeni w partii - powiedział rzecznik. Poniżej dalsza część artykułu

- Myślę, że bardzo czymś niedobrym byłoby wracanie do takich niechlubnych tradycji polskiej prawicy, gdzie - z powodów ambicjonalnych głównie - bez przerwy dochodziło do podziałów, dlatego przez wiele lat prawica nie była w stanie przejąć władzy w Polsce - kontynuował. Radosław Fogiel ocenił, że wartością Zjednoczonej Prawicy jest to, że jest zjednoczona. - My dzięki temu wygrywamy. Myślę, że nasi koledzy powinni sobie to wziąć głęboko do serca - zaznaczył. Wicerzecznik PiS był pytany o słowa Lecha Kołakowskiego, który w RMF FM mówił, że od końca maja bezskutecznie zabiegał o spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - To kwestia obowiązków z jednej strony, również związanych z funkcją wicepremiera - powiedział Fogiel, tłumacząc dlaczego do spotkania nie doszło. Zaprzeczył także, jakoby osoby z otoczenia Jarosław Kaczyńskiego blokowały Kołakowskiemu możliwość rozmowy z prezesem partii.