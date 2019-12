Poseł Solidarnej Polski mówi o dezubekizacji w wojsku

Kowalski podkreślił, że on sam jest zwolennikiem "jak najszybszego" rozszerzenia ustawy dezubekizacyjnej.



- Wszyscy walczyli o wolną Polskę, a ci ludzie tej wolnej Polski nie chcieli, żyli jak pączki w maśle, a inni byli mordowani, katowani, odbierana była im godność - mówił o funkcjonariuszach PRL-owskich służb Kowalski.

Andrzej Rozenek z klubu Nowej Lewicy Razem w reakcji na te słowa zarzucił kłamstwo prezydentowi Andrzejowi Dudzie. - - Pół roku temu prezydent Andrzej Duda mówił, że nie podpisze żadnej ustawy, która będzie odbierała emerytury byłym żołnierzom. Od razu skomentowałem, że nie jest to prawda i że PiS ma zamiar dobrać się do emerytur byłych żołnierzy, co pan poseł teraz to potwierdza. Rozumiem, że Andrzej Duda kłamał, wcale mnie to nie dziwi - stwierdził.

Na podstawie ustawy dezubekizacyjnej z grudnia 2016 roku obniżono emerytury i renty blisko 39 tysiącom funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Ustawa ta nie objęła jednak osób związanych z wywiadem i kontrwywiadem wojskowym z czasów PRL.