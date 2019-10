Karczewski: Służbę zdrowia trzeba reformować łagodnie Fotorzepa/ Krzysztof Skłodowski

Wiem, że jest dużo do zrobienia w służbie zdrowia, ale bardzo dużo zrobiliśmy, czyli to tylko dowód na to, jakimi fatalnymi ministrami była Ewa Kopacz i pan Arłukowicz. Oni tylko zrobili bałagan - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" marszałek Senatu Stanisław Karczewski