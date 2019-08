Morawiecki: Jestem przekonany, że Kaczyński byłby lepszym premierem

Morawiecki był pytany w TVN24 także o to, kto będzie szefem rządu, jeśli Prawo i Sprawiedliwość ponownie wygrywa wybory parlamentarne. - Skupiamy się teraz na tym, żeby rzeczywiście te wybory wygrać, bo trzeba z pokorą powiedzieć, że przeciwnik jest bardzo silny i my szanujemy wszystkich naszych konkurentów politycznych - odpowiedział premier.

- A jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra i będzie miało większość parlamentarną - co mam nadzieję, że nastąpi, bo pokazujemy, że można łączyć politykę społeczną z polityką rozwojową i ze zrównoważonym budżetem - to wtedy kierownictwo polityczne podejmie odpowiednie decyzje w swoim czasie - mówił szef rządu.

- Dzisiaj nie ma decyzji, co będzie po wyborach, ponieważ wtedy jeszcze werdykt swój dopiero wydadzą wyborcy i odpowiednie decyzje zapadną w kierownictwie politycznym, tak jak to się odbywa we wszystkich krajach na całym świecie, we wszystkich partiach - mówił Morawiecki. Pytany o to, czy lepszym szefem rady ministrów byłby on, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński, Morawiecki stwierdził, że ten drugi "byłby znakomitym i najlepszym premierem". - Pokazał zresztą to, jak był premierem (w latach 2006-2007 - red.) - ocenił. - Jestem przekonany i pewny o tym, że tutaj pan prezes byłby lepszym premierem - podsumował Mateusz Morawiecki.