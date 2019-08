Poseł PiS: Sprawa lotów marszałka pewnym podsumowaniem naszych rządów

- Jeżeli marszałek Sejmu złamał prawo, to marny jego los - powiedział poseł PiS Jan Dziedziczak, odnosząc się w Polsat News do sprawy lotów Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami.

W środę w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie kierownictwa partii. Jan Dziedziczak potwierdził, że jednym z omawianych tematów była sprawa lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma w czwartek wygłosić oświadczenie. Dziedziczak przyznał, że nie brał udziału w naradzie. - Ja jestem skromnym szeregowym posłem. To było grono najważniejszych polityków - powiedział w Polsat News.

Pytany, czy latał z marszałkiem Kuchcińskim, Dziedziczak odparł, że nie. - Gdybym nawet latał z marszałkiem, to oznaczałoby to, że nie korzystam z innych różnych narzędzi, które przysługują posłom - zaznaczył. Dodał, że gdyby chodziło o dojazd na miejsce jakiegoś wydarzenia w charakterze posła, to nie widziałby w tym nic złego. - Rozumiem, że dyskusja toczy się o tym, czy VIP-y powinny latać z rodzinami - powiedział. Dziedziczak odniósł się też do wypowiedzi posła PiS Stanisława Piotrowicza, który przyznał, że leciał rządowym samolotem z marszałkiem Sejmu i swoją żoną z Warszawy do Rzeszowa. Powiedział, że był to "wypadek losowy" i że chodziło o transport leków dla żony, które muszą być zamrożone. Piotrowicz ocenił, że w wyjątkowej sytuacji marszałek nie odmówiłby lotu także zwykłemu obywatelowi. - Jednak nie idźmy tą drogą - skomentował Dziedziczak.

Zapewnił, że sprawa lotów marszałka jest badana. - I tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej. Jesteśmy zdeterminowani, żeby opinia publiczna poznała wszystkie fakty, również te niewygodne, jeśliby się pojawiły - oświadczył polityk. - Kierownictwo partii bardzo stanowczo zażądało nie kluczenia, tylko prawdziwych informacji - dodał. Dziedziczak oświadczył, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na "odejściu od arogancji władzy". Polityk przypomniał jednocześnie słowa prezesa PiS z 2011 r. Pytany o loty premiera Donalda Tuska z Warszawy do Gdańska Kaczyński mówił, że szef rządu ma prawo latać i że nie każdy premier musi być z Warszawy. - W naszym ugrupowaniu nie ma takiego zacięcia opozycji totalnej - powiedział Dziedziczak podkreślając, że prezes PiS nie skrytykował ówczesnego szefa PO za 175 lotów w ciągu czterech lat jego pierwszej kadencji. - Donald Tusk też latał z rodziną, z żoną, córką, ba, nawet z chłopakiem córki. Ale wtedy jakoś może media inaczej trochę pracowały - mówił Dziedziczak. - Później media donosiły, że marszałek Bogdan Borusewicz latał chyba 700 razy po to, jak nieoficjalnie donosiła jedna z gazet, bynajmniej nie związana z naszym obozem, żeby wyprowadzać psa - dodał.

Pytany o przypadek, gdy samolotem rządowym podróżowała sama żona marszałka Kuchcińskiego, Dziedziczak przypomniał, że marszałek Kuchciński "oddał pieniądze za ten lot". - Myślę, że opinii publicznej należy się słowo "przepraszam" - dodał. Podkreślił, że rządy PO-PSL po ujawnieniu lotów Tuska i Borusewicza nie zajęły się prawnym uporządkowaniem zasad korzystania z transportu lotniczego polityków, a PiS w wyniku sprawy Kuchcińskiego robi to. Na uwagę, że może wystarczyłoby przestrzegać instrukcji HEAD, Dziedziczak odparł: - To prawda, ale chcemy to doprecyzować. - Jeżeli jakiś polityk na przykład życzyły sobie i byłaby taka możliwość, żeby zabrać na pokład członka rodziny, niech płaci, tak jak wszyscy - powiedział. - Nie będzie już przewożenia żony, córki, chłopaka - zapewnił.