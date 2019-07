Gowin: Przekonać normalnych mieszkańców dużych metropolii

Na trzydniowej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach Jarosław Gowin zapowiadał walkę o głosy mieszkańców dużych miast. - My sami, politycy Zjednoczonej Prawicy, musimy się zastanowić, co w naszych poglądach, sposobie działania, być może nadmiernym radykalizmie sprawia, że wyborcy wielkomiejscy nie są do nas przekonani - powiedział w Jedynce wicepremier.

Zapowiedział, że w następnej kadencji on i jego współpracownicy będą się starali przekonać do siebie jak największą część świata nauki, ludzi kultury, mediów oraz samorządowców. - A przede wszystkim normalnych mieszkańców dużych metropolii - dodał.