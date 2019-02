Rafalska: Brudziński politykiem okrzepłym i doświadczonym, a równocześnie ma atut wieku

Joachim Brudziński jest "politykiem okrzepłym i doświadczonym, a równocześnie ma atut wieku". - Dla niego obecność w Brukseli to zdobycie nowych kompetencji i cennych doświadczeń, które po kadencji mogą być wykorzystane na różnych obszarach - powiedziała minister Elżbieta Rafalska, komentując ogłoszone przez PiS listy w wyborach do europarlamentu.

Potwierdziły się informacje "Rzeczpospolitej" o starcie minister Anny Zalewskiej i Beaty Kempy, jak i o tym, że na listach nie pojawi się marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Ale i tak zaskoczeń nie zabrakło. PiS po raz kolejny pokazało, że niektóre informacje potrafi utrzymać w tajemnicy przed dziennikarzami. Tak jak start Joachima Brudzińskiego, wpływowego ministra spraw wewnętrznych i jednego z najważniejszych polityków PiS.

- Idziemy po zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego - zapowiedziała w rozmowie z Radiem Maryja Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Pamiętajmy o tym, że chwilę po wyborach parlamentarnych w Europie odbędą się wybory do polskiego parlamentu. One pokażą więc siłę sprawczą działania Zjednoczonej Prawicy. Z tego punktu widzenia to zwycięstwo ma dużą taktyczną rolę - zaznaczyła.

- Do wyborów idą prawdziwi liderzy jak np. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska czy Witold Waszczykowski. Można byłoby tak wymieniać po kolei wszystkie okręgi. To też pokazuje, jak bardzo nam zależy na tym, by najlepsi reprezentowali nas w Brukseli - dodała minister.

Rafalska stwierdziła, że kandydaci PiS "mimo sporego obycia w świecie polityki, w Brukseli mogą nabyć dodatkowego doświadczenia".

- Weźmy na przykład Joachima Brudzińskiego. Jest on politykiem okrzepłym i doświadczonym, a równocześnie ma atut wieku. Dla niego obecność w Brukseli to zdobycie nowych kompetencji i cennych doświadczeń, które po kadencji mogą być wykorzystane na różnych obszarach - oceniła minister.