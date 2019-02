Sasin o listach PiS do PE: To bardzo mocne nazwiska

- Każde z tych nazwisk to bardzo mocne nazwiska. To popularni politycy i my rzeczywiście te wybory poważnie traktujemy - powiedział Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, komentując ujawnione przez Prawo i Sprawiedliwość czołówki okręgowych list wyborczych do Parlamentu Europejskiego.

M.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Anna Zalewska i Joachim Brudziński otworzą okręgowe listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Informacja o nominacjach na dwa pierwsze miejsca na listach w każdym okręgu pojawiła się po obradach Komitetu Politycznego w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej.

- To bardzo mocne nazwiska. To popularni politycy i my rzeczywiście te wybory poważnie traktujemy. To będą bardzo mocne listy i chcemy zawalczyć o jak najlepszy wynik, nawet nie dla PiS, dla Polski, bo to ważne, kto będzie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim - skomentował w Polsat News Jacek Sasin.

- Rzeczywiście wystawiliśmy bardzo mocne listy do PE, na których znaleźli się zarówno europosłowie, jak i politycy, którzy dotychczas pracowali w rządzie czy sejmie. Jestem pewien że to naprawdę dobrze zbudowane listy, które pozwolą nam wygrać te wybory po to aby kontynuować tę dobrą zmianę już nie tylko w Polsce, ale tam, w Unii Europejskiej - wtórował w TVP Info europoseł Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS w wyborach do PE.

Poręba zauważył, że nieodległe od siebie w czasie kampanie do Parlamentu Europejskiego i polskiego "będzie łączyć bardzo centralny przekaz, który konsekwentnie będziemy budować, oparty o naszą wiarygodność, która jest naszym znakiem firmowym, która jest czymś, co absolutnie nie podlega dyskusji".

- W dotrzymywaniu obietnic czy realizowaniu wszystkich propozycji, które zostały Polakom przedstawione, myślę, że jesteśmy bardzo zaawansowani i 80-90% tak naprawdę zostało zrealizowanych – stwierdził Poręba.