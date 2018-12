Prezydent podpisał czternaście ustaw

Tuż przed końcem roku prezydent Andrzej Duda podpisał 14 ustaw. Wśród nich jest ustawa dotycząca powszechnego uwłaszczenia oraz nowelizacja o podatku akcyzowym, która ma zapobiec podwyżkom cen prądu.

28 grudnia prezydent podpisał:

1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów;

Ustawa wprowadza negatywną przesłankę zatrudnienia w urzędzie obsługującym Ministra Spraw Zagranicznych, placówkach zagranicznych oraz jednostkach nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Stosunki pracy osób, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. złożyły dokumenty potwierdzające pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami (w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów) wygasną po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Stosunki pracy osób, które na podstawie przedmiotowej ustawy złożą dokumenty potwierdzające pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami, wygasną po upływie 30 dni od dnia złożenia dokumentów (termin złożenie dokumentów wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy).

2. Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

Jak wynika z uzasadnienia tej ustawy, organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe wyrażały wątpliwości w sprawie interpretacji niektórych regulacji ustawy. Doprecyzowano zatem przepisy ustawy tak, aby zapewnić jednolite ich stosowanie i sprawne ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych. Zmiany w art. 1 pkt 1 ustawy mają służyć możliwie najszybszemu ujawnieniu praw w księgach wieczystych. Wprowadzono możliwość uzyskania zaświadczenia w krótszym terminie, niż wynika to z zasad ogólnych. Organ będzie zobowiązany do wydania zaświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli wydanie takiego zaświadczenia będzie potrzebne właścicielowi lokalu do dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot lokal lub właścicielowi budynku w celu ustanawiania odrębnej własności lokalu.

Ponieważ właścicielami gruntów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi staną się nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorcy, ustawodawca wprowadza dla nich wybór systemu płatności za przekształcenie - albo 20 opłat rocznych, albo wnoszenie opłaty przez okres od 33 do 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, w zależności od wysokości stawki procentowej opłaty rocznej, albo przez okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3 proc.

3. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Celem ustawy jest określenie zasad sprawowania opieki nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, zasad i trybu prowadzenia ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także zasad udzielania dotacji celowych oraz przyznawania świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów sprawowanej opieki nad tymi grobami.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 29 grudnia:

1. Ustawę z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego,

Celem ustawy jest wypłata świadczenia rekompensacyjnego osobom, które nie otrzymały tego świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971). Wypłata rekompensat będzie następowała od 1 czerwca 2019 r.

2. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach,

Celem ustawy jest skrócenie i uproszczenie procesu wyboru operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 ), złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do jednostki centralnej oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji, jak również uwzględnienie w systemie zmian wprowadzonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020).

3. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych.

Ustawa reguluje niektóre zagadnienia związane z europejskimi partiami politycznymi i europejskimi fundacjami politycznymi, które zostały wprowadzone do europejskiego systemu prawnego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. Zgodnie z rozporządzeniem (art. 2 pkt 3 i 4), „europejska partia polityczna" oznacza sojusz polityczny realizujący cele polityczne i zarejestrowany w Urzędzie, którego dyrektora mianują za wspólną zgodą Parlament Europejski, Rada i Komisja na pięcioletnią, nieodnawialną kadencję, natomiast „europejska fundacja polityczna" oznacza podmiot formalnie powiązany z europejską partią polityczną, który wpiera i uzupełnia cele europejskiej partii politycznej, między innymi poprzez obserwację, analizę i udział w debacie poświęconej kwestiom z zakresu europejskiej polityki publicznej oraz procesu integracji europejskiej. Europejska partia polityczna może mieć tylko jedną formalnie z nią powiązaną europejską fundację polityczną.

4. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020".

Celem ustawy jest zaktualizowanie wielkości środków przeznaczonych na uposażenia oraz wydatki relacjonowane funkcjonariuszy wymienionych służb, ujętych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020". Zmiana spowodowana jest zwiększeniem poziomu etatyzacji w służbach mundurowych w latach 2017–2020 łącznie o 2640 etatów. W obowiązującej ustawie z 15 grudnia 2016 r., środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy", zostały ustalone w oparciu o liczbę etatów funkcjonariuszy w 2016 r. Tymczasem liczba etatów w kolejnych latach została zwiększona, co spowodowało konieczność uaktualnienia wielkości środków na podwyżki od 1 stycznia 2019 r. uwzględniające dodatkowe etaty. Dostosowanie w tym zakresie ustawy modernizacyjnej jest również niezbędne ze względu na konieczność zachowania spójności z ustawą budżetową. Dodatkowe wydatki na podwyżki i wydatki relacjonowane wyniosą 22 243 tys. zł i o taką kwotę do 9 208 940 tys. zł. wzrasta ogólna kwota wydatków na realizację Programu, uwzględniona przedmiotową nowelizacją. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

5. Ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 20 marca 2009 r. uzależnia sprzedaż biletu na mecz piłki nożnej od podania przez osobę zainteresowaną danych identyfikujących (imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku PESEL należy podać rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Dane indentyfikacyjne umieszczane są na bilecie wstępu. Celem ustawy z dnia 22 listopada jest zawieszenie obowiązywania tych przepisów w związku z organizacją Turnieju Finałowego FIFA U20 Mistrzostw Świata Polska 2019/FIFA U20 World Cup Poland 2019. Turniej organizowany będzie przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej/ FIFA wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w terminie 23 maja – 15 czerwca 2019 r., na terenie 6 miast (Bielsko Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Łódź, Tychy). Zgodnie z dodawanym do ustawy art. 77b, okazywanie dowodu tożsamości podczas zakupu oraz umieszczanie danych identyfikacyjnych na biletach nie będzie konieczne w odniesieniu do meczów turnieju FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019, w okresie od dnia wejścia ustawy w życie do dnia 30 czerwca 2019 r.

6. Ustawę z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,

Celem ustawy jest usunięcie luki jaka powstała w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Doszło do sytuacji, w której osoby pełniące istotne funkcje w instytucjach samorządu terytorialnego, jakim jest związek metropolitalny, nie mają obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych. Obowiązek taki spoczywa natomiast na wielu osobach, pełniących funkcje w pozostałych strukturach samorządu terytorialnego. Ustawa rozszerza obowiązek lustracyjny na członków zarządu, skarbnika i sekretarza związku metropolitalnego, analogicznie jak ma to miejsce w odniesieniu do członków zarządu województwa oraz skarbnika województwa. Wskutek nowelizacji, członkowie zarządu, skarbnik i sekretarz związku metropolitalnego zostaną objęci definicją pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną" oraz będą obowiązani do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenia będą składane do właściwego wojewody.

7. Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,

Celem ustawy jest sprecyzowanie zasad dotyczących zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego, z uwzględnieniem regulacji dotyczących postepowań naprawczych. Na potrzebę dokonania powyższych zmian wskazywały wnioski z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów, a także postulaty regionalnych izb obrachunkowych, Najwyższej Izby Kontroli oraz propozycje organizacji samorządowych.

8. Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne,

Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji przejściowej, która umożliwi od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie. Wprowadzana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów sygnalizujących trudności z dostosowaniem się do obsługi przemieszczeń w Systemie EMCS, które mogą skutkować wstrzymaniem dostaw wyrobów akcyzowych m.in. zwolnionego od akcyzy paliwa lotniczego i gazu LPG.

9. Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,

Celem wprowadzanych zmian jest doprecyzowanie sposobu wydatkowani środków z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. Ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw,

Zmieniany przepis dotyczy opłaty emisyjnej i odwołuje się do nieaktualnych kodów CN. Ustawa odwołuje się natomiast do klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 282 z 31.10.2017, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

11. Ustawę z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza rozwiązania nadzwyczajne, które mają na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną w 2019 r. Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (w 2017 r. cena oscylowała na poziomie 5 6 euro/t, a we wrześniu 2018 r. przekroczyła 25 euro/t) oraz wzrost cen paliw w Europie wygenerowały wzrost cen energii elektrycznej na giełdach europejskich, w tym w Polsce. W listopadzie 2017 r. średnia cena energii elektrycznej w kontrakcie rocznym na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oscylowała na poziomie 174 zł/MWh, a w listopadzie 2018 r. na poziomie blisko 287 zł/MWh. Zmiana w art. 89 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym zmniejsza poziom tego podatku w odniesieniu do energii elektrycznej do 5 zł/MWh (było 20 zł/MWh).