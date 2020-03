Telepraca w centrali MFW i Banku Światowego

Rzecznik MFW poinformował, że ta instytucja międzynarodowa „jest w pełni operacyjna i gotowa służyć swym członkom" mimo zawieszenia wyjazdów misji Funduszu do Europy i do krajów uznanych przez amerykanką sieć ośrodków kontroli chorób i prewencji CDC za kraje podwyższonego ryzyka. Zalecenie nie mające mocy obowiązującej dotyczy ok 2 tys. pracowników w centrali MFW, ok. 16 tys. zatrudnionych w BŚ i w Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) oraz zewnętrznych konsultantów. Obie instytucje znajdują się centrum Waszyngtonu niedaleko Białego Domu — informuje Reuter.

Poniżej dalsza część artykułu