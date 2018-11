Odprawa dla wójta zwolnionego za jazdę po alkoholu - wyrok Sądu Apelacyjnego

Nawet zwolniony wójt za jazdę na podwójnym gazie może dostać odprawę.

Wójt został przyłapany na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu. Zdarzenie miało miejsce w lipcu 2011 r. Wojewoda wydał zarządzenie stwierdzające wygaśnięcie jego mandatu. Ale wójt zachował pracę aż do października 2014 r. Najpierw musiał bowiem zostać prawomocnie skazany. Potem zaś skarżył zarządzenie wojewody. Jego stosunek pracy wygasł dopiero po uprawomocnieniu się wyroku NSA. Wcześniej jednak wójt zachorował i od sierpnia 2014 r. do połowy lutego 2015 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim - pobierał zasiłek chorobowy. Następnie przyznano mu rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Wystąpił więc do gminy o odprawę rentową w wysokości 61,7 tys. zł oraz nagrodę jubileuszową w wysokości 41,1 tys. zł. Świadczenia nie zostały mu wypłacone. Wystąpił więc z powództwem do sądu.

Sąd przyznał mu tylko odprawę. Stwierdził, ze istniał związek funkcjonalny między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę. Zachorował jeszcze przed zwolnieniem. Po rozwiązaniu stosunku pracy nadal był chory, a następnie nabył prawo do renty. To wystarczyło, by powód miał prawo do odprawy rentowej.

Przedstawiciele gminy uważali jednak, że przyznanie mu odprawy jest po prostu niesprawiedliwe. Podnosili, że zgodnie z art 8 kodeksu pracy nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego.

Sąd podkreślił jednak, że art 8 kodeksu pracy można stosować tylko wyjątkowo. Inaczej prowadziłoby to do podważenia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Odprawa jest świadczeniem jednorazowym. Przysługuje niezależnie od sposobu i przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Istotny jest jej cel – złagodzenie skutków utraty pracy i przejścia na rentę. Jak wskazał Sąd Najwyższy (sygn. akt II Pk 238/08 ) ten cel wyłącza możliwość oceny roszczenia o odprawę z punktu widzenia niezgodności z zasadami współżycia społecznego z powołaniem się na sposób i przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Z założenia bowiem odprawa nie spełnia funkcji wychowawczej lecz ma charakter kompensacyjny.

Z kolei powództwo o zapłatę nagrody jubileuszowej sąd uznał za bezzasadne. Dla nabycia prawa do nagrody w przypadku powoda konieczny byłby związek przyczynowy między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na rentę. Wójtowi brakowało bowiem kilku miesięcy staży pracy do wymaganego dla uzyskania tej gratyfikacji. A zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, nagrodę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.

Wójt wniósł od wyroku apelację. Ale sąd drugiej instancji - Sąd Apelacyjny w Gdańsku również nie przyznał mu nagrody. Podkreślił, że ustanie stosunku pracy powoda nastąpiło w związku z popełnieniem przestępstwa, nie zaś na skutek wydania decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznającej mu prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sygnatura akt: III APa 27/17