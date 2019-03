Związkowcy u prezydenta Dudy: emerytury za staż i pomostówki dla wszystkich

Związkowcy domagają się emerytur tylko za staż i pomostówek dla wszystkich pracujących w szczególnych warunkach. Pracodawcy chcą zaś podniesienia wieku emerytalnego kobiet do 65 lat.

Prezydent Andrzej Duda podsumował efekty reformy wieku emerytalnego na uroczystej sesji Rady Dialogu Społecznego w Pałacu Prezydenckim. W wyniku przywrócenia wieku emerytalnego 60/65 od października 2017 r. na świadczenia z ZUS przeszło 468 tys. osób. Posiedzenie RDS stało się jednak polem ostrej wymiany poglądów.

Związkowcy domagali się wprowadzenia prawa do emerytury tylko za staż pracy (35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn) oraz emerytur pomostowych dla wszystkich zatrudnionych w szczególnych warunkach. Pracodawcy ripostowali, że przez obniżony wiek emerytalny brakuje rąk do pracy. Postulowali podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i racjonalizację wydatków ZUS.