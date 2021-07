Marsz Pamięci poświęcony wychowawcom

22 lipca, w rocznicę rozpoczęcia wielkiej deportacji z getta warszawskiego, przez stolicę przejdzie Marsz Pamięci. Jego organizatorem jest Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. W ten sposób uczczona zostanie pamięć o blisko 300 tysiącach żydowskich mieszkańcach Warszawy, którzy w lecie 1942 roku zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.

– Do ostatnich dni przed wywózką towarzyszyli swoim podopiecznym w nauce czytania i pisania czy przygotowaniach do matury. Wielu z nich poszło wraz z uczniami na Umschlagplatz – tak bohaterów Marszu Pamięci opisuje Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Marsz wyruszy o godz. 18 spod pomnika Umschlagplatz przy ul. Stawki 10, a zakończy przy ul. Stare Nalewki, w pobliżu Ogrodu Krasińskich (trasa wiedzie od ul. Stawki róg ul. Dzikiej – ul. Stawki – ul. Dubois – ul. Anielewicza – ul. Świętojerską – wzdłuż Ogrodu Krasińskich – do ul. Stare Nalewki). W pobliżu Ogrodu Krasińskich stanie specjalnie przygotowana instalacja artystyczna „Ławki" zaprojektowana przez architekta Jakuba Szczęsnego, którą będzie można oglądać do 31 sierpnia. Przed wojną w pobliżu znajdowało się wiele szkół żydowskich.

Na początku marszu wolontariusze będą rozdawać Wstążki Pamięci z imionami, które pod koniec pochodu zostaną przywiązane do ogrodzenia Ogrodu Krasińskich. Na zakończenie marszu we współpracy z Instytutem Mieczysława Wajnberga odbędzie się muzyczna premiera utworu pt. „Nie zaszło u nas nic nowego" na podstawie „Dziennika" Abrahama Lewina. Żydowski Instytut Historyczny przygotował także na tę okazję audiobook „Dziennika" Lewina (czyta go aktor Jerzy Radziwiłowicz).