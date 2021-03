Koronawirus. Poseł Porozumienia mówi o porażce ministra Niedzielskiego

- Pięciu ekonomistów w tej chwili zarządza walką ochrony zdrowia w Polsce. Cztery osoby z kierownictwa Ministerstwa Zdrowia plus szef NFZ. Coś nie tak chyba jest - dodał prof. Maksymowicz.

- Zrezygnowaliśmy z rozwoju sanepidu. Nie każdy rozumie po co jest. To jest nasz wywiad. Na czele sanepidu prawie pół roku jest człowiek, który nie ma pojęcia o zdrowiu publicznym - mówił poseł Porozumienia.

- My działamy dostosowując obostrzenia do tego co się wydarzyło. Jest bardzo źle, to będziemy ograniczać. Można to było zrobić z lekkim wyprzedzeniem - stwierdził też prof. Maksymowicz.