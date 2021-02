Adam Bielan: Na prezydium rządu nie było prezesa Porozumienia

W poniedziałek odbyło się spotkanie liderów partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Tematem rozmowy była "bieżąca sytuacja w koalicji rządzącej".



- Naszą partię reprezentował Jarosław Gowin - poinformował w rozmowie z TVN24 europoseł Adam Bielan. - Jest wicepremierem i reprezentuje naszą partię w rządzie - dodał. W piątek Bielan spotkał się w KPRM z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa polityków dotyczyła m.in. sytuacji w koalicji.

Czytaj także: Sondaż: Czy prezes Kaczyński zapanuje nad partnerami koalicyjnymi?

Bielan liczy, że nie dojdzie do rozpadu Porozumienia. - W polityce nie można się obrażać, partia to nie jest klub towarzyski - mówił o Jarosławie Gowinie. Przyznał, że wewnątrz partii doszło do głębokiego podziału.

- Ja nie jestem tą osobą, która prosi Jarosława Kaczyńskiego o interwencję - mówił.