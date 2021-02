Wykluczony z Porozumienia: Tusk może szantażować Gowina

W rozmowie z Wirtualną Polską Cieślak tłumaczył m.in., dlaczego nie uznaje wyrzucenia go z Porozumienia.

Kiedy czyta się kolejne absurdalne kłamstwa o moich rzekomych spotkaniach z D. Tuskiem, można by dojść do wniosku, że celem portalu https://t.co/09jz91suYQ jest na zlecenie opozycji jak najszybciej zakończyć rządy Zjednoczonej Prawicy. Spokojnie - prawnicy już pracują nad pozwem.

O spotkaniach Gowina z Tuskiem donosił ostatnio portal wPolityce.pl. Jarosław Gowin kilka dni temu odniósł się do tych rewelacji, pisząc o "absurdalnych kłamstwach". I zapowiedział pozew.

- Jeżeli Tusk je posiada, to ma konkretny cel: szantażować Jarosława Gowina. Tak, by Gowin mu się nie "wyślizgnął" - mówił Cieślak, który uważa, że byłaby to sytuacja bardzo niebezpieczna dla Zjednoczonej Prawicy, gdyż Gowin mógłby dążyć do jej "destabilizacji".

W Porozumieniu trwa ostry konflikt związany z przywództwem w partii.

Według części członków partii kadencja Jarosława Gowina jako przewodniczącego upłynęła już w 2018 roku, a podczas konwencji "zapomniano" o wyborach szefa partii.

Na tej podstawie Adam Bielan ogłosił, że to on, jako przewodniczący konwencji krajowej, przejmuje władze w partii, a jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do jak najszybszych wyborów. Wszystkie osoby, które dziś zostały zawieszone, podważyły przywództwo Gowina.

Sąd koleżeński partii zdecydował o usunięciu z jej szeregów Bielana i Kamila Bortniczuka.

Sam Gowin zaś ogłosił, że do chwili, aż koalicjant w osobie Prawa i Sprawiedliwości straci wątpliwości co do jego przywództwa w Porozumieniu, zawiesza swój udział w Radzie Koalicji Zjednoczonej Prawicy.