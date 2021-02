Adam Bielan: Wyciągamy rękę do kolegów, którzy zbłądzili Adam Bielan EP/Riccardo Pareggiani

Europoseł Adam Bielan zaprzeczył, by został wyrzucony z partii. - Nie przypominam sobie, by prezes jakiejkolwiek partii politycznej zapomniał zorganizować kongres, by wybrać go na kolejną kadencję - powiedział.