Jadwiga Emilewicz odchodzi z Porozumienia. Pozostanie w klubie PiS

Jadwiga Emilewicz przed ogłoszeniem decyzji o podpisaniu nowej koalicji zapowiedziała, że odejdzie z Porozumienia, ale nadal pozostanie w klubie PiS.

- To dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ to Jarosław Gowin wprowadzał mnie do polityki, a partię razem zakładaliśmy i tworzyliśmy przez lata. Jednak, wśród wszystkich dostępnych możliwości, ta wydaje się najuczciwszą - tłumaczy.

- W dwóch bardzo poważnych kryzysach ostatnich miesięcy, które istotnie zagroziły trwaniu Zjednoczonej Prawicy, znaleźliśmy się z liderem Porozumienia – Jarosławem Gowinem – po przeciwnych stronach sporu. Nie jest to – w moim przekonaniu – kwestia przypadku, ale zasadniczych różnic w rozumieniu politycznych celów i metod - dodała.