Jacek Żalek: To nie dziennikarstwo, to przejaw zaangażowania politycznego

Poseł Porozumienia Jacek Żalek został wyproszony z programu TVN24, w którym uczestniczył za pośrednictwem łącza wideo. Polityk na antenie zarzucił prowadzącej program manipulację. - Pani redaktor, pani sugeruje, że jak nie było LGBT to nie było homoseksualistów? Czy może się pani ocknąć? Ja rozumiem, że jest gorąco - powiedział w pewnym momencie. -

Pan mnie obraża od początku tego programu, tak że ja bardzo panu dziękuję - powiedziała dziennikarka, kończąc rozmowę z Żalkiem i wracając do pytania drugiego gościa, którym był były członek rządu Donalda Tuska, szef sztabu Szymona Hołowni Jacek Cichocki.

- Czuję się tak, jak każdy, komu odmawia się prawa do udziału w rozmowie - powiedział później poseł w rozmowie z Onetem. Dodał, że „budowanie dialogu bez możliwości oparcia dyskusji na argumentach i pozbawienie prawa do przedstawienia swoich racji, to przykład upadku dziennikarstwa”.