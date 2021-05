Zgorzelski: Po wakacjach może powstać nowe koło w Sejmie

- Widać, że prof. Maksymowicz nie mógł wytrzymać polityki hakowej. Po raz pierwszy chcę pochwalić ugrupowanie Szymona Hołowni - jeżeli dochodzi do niego ktoś ze Zjednoczonej Prawicy to jest właściwy kierunek, tak trzeba robić - mówił Zgorzelski.

- Obowiązkiem opozycji jest albo zmienić władzę, albo zmusić władzę do zmian - dodał.

- Zawsze tak było, jest i będzie, że ugrupowanie, które wchodzi na scenę polityczną ma towarzyszący mu efekt świeżości. Chociaż uważam, że największym kapitałem politycznym Szymona Hołowni nie jest koło parlamentarne. Jego największym kapitałem politycznym jest wynik w wyborach prezydenckich - i póki co dość roztropnie ten kapitał wykorzystuje - mówił też Zgorzelski pytany o to, czy nie niepokoi go, że prof. Maksymowicz przechodzi do Polski 2050, a nie np. do PSL.