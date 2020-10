Kosiniak-Kamysz: Zwierzęta będą bardziej cierpieć wywożone za granicę

– Te zmiany, które są zaproponowane, ważą cierpienie drobiu od cierpienia bydła. No to czym to ma się różnić? To jest obłudne - dodał Kosiniak-Kamysz.

- Podzieliła ta ustawa najpierw miasto i wieś w Polsce, podzieliła Polaków, a teraz dzieli jaszcze rolników, gospodarzy mieszkających na wsi. Ta zasada dziel i rządź jest patologiczna - mówił o złożonej przez PiS nowelizacji.

– Liczymy, że pan marszałek Grodzki, tak jak rzetelnie przeprowadził proces legislacyjny, tak jak robił dobrze konsultacje i tutaj szacunek dla pana marszałka Grodzkiego, zachowa się odważnie i przekona swoich senatorów do tego, żeby głosowali przeciwko ustawie źle przyjętej, niezgodnej z konstytucją, prawem europejskim - powiedział.