Polityk PSL o "Piątce dla zwierząt": Bolszewickie metody

Polityk PSL projekt ustawy określił mianem "stosowania metod bolszewickich".

Jak mówił Zgorzelski popyt na futra będzie spadać w sposób naturalny. - Moda na futra coraz bardziej przechodzi do lamusa, rośnie świadomość ekologiczna, trendy modowe się zmieniają. Ta branża naturalną koleją rzeczy będzie się kurczyła, a jeśli będzie się kurczyła to należy jej stworzyć warunki do zamortyzowania biznesu, przebranżowienia się - tłumaczył.

Jednocześnie Zgorzelski stwierdził, że "podcinana jest branża produkująca mięso drobiowe i wołowe". - 40 proc. eksportu polskiego mięsa drobiowego i 30 proc. eksportu mięsa wołowego jest pozyskiwana w systemie halal czy koszer - wyliczał. W związku z tym projekt ustawy jest - zdaniem polityka PSL - "podrzynaniem gardła polskiemu rolnictwu". - Jest to ustawa antypolska - ocenił.

Pytany o ewentualne weto prezydenta wobec tej ustawy, Zgorzelski stwierdził, że na nie nie liczy. - Pan prezydent znikł, a jeszcze nie ma zimy. Na nartach jeszcze nie jeździ - ironizował Zgorzelski.