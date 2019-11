Zgorzelski: Piotrowicz pcha się do TK, aby zarobić parę groszy tv.rp.pl

Stanisława Piotrowicza wyborcy nie chcą w Sejmie, no to pcha się jeszcze do TK, aby parę groszy zarobić. Może chodzi o limuzynę, może o apanaże. Jak TK może mieć autorytet, skoro tam się dopycha panią (Krystynę) Pawłowicz, która opychała się sałatkami, czy pana Stanisława Piotrowicza - mówił poseł PSL, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w rozmowie z Michałem Kolanko w #RZECZoPOLITYCE.