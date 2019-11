Kosiniak-Kamysz: Jestem naturalnym kandydatem PSL na prezydenta

- Jestem naturalnym kandydatem PSL-u, to nawet w uchwale zawarliśmy - podkreślił, odnosząc się do niedzielnej uchwały Rady Naczelnej PSL. - My nie mamy problemu z decyzyjnością. Nie mam żadnego przewodniczącego czy prezesa nad sobą, który będzie mi autoryzował decyzje - dodał. Ocenił, że to różni go od prezydenta Andrzeja Dudy, który - zdaniem szefa ludowców - "ma cały czas zwierzchnika nad sobą" i "nie jest dzisiaj osobą samodzielną politycznie".

