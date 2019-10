Sawicki: PSL złożyło Kukizowi ofertę Fotorzepa / Robert Gardziński

Pewnym jest się tylko dwóch rzeczy: podatków i śmierci. Co do ludzi - różne rzeczy mogą się dziać - tak polityk PSL Marek Sawicki skomentował pytanie o to, czy jest pewien nowych kolegów klubowych z Kukiz'15.