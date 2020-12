Kto trzyma karty do nowej gry w 2021

Nowy układ świata po pandemii koronawirusa może oznaczać też przetasowanie na scenie politycznej. Może, ale nie musi, bo jedyne co jest pewne – o czym przekonaliśmy się tak dobitnie przez ostatnie 12 miesięcy – to niepewność jutra. W takich warunkach muszą działać politycy. Niektórzy – jak wicepremier Jarosław Gowin – potrafili trafnie przewidywać sytuację i realizować na tej podstawie swoje plany. Wicepremier jest zresztą jednym z niewielu, o których można jednoznacznie powiedzieć, że są najbardziej „wygrani" w tym roku. Bez Gowina nie ma Zjednoczonej Prawicy, bez Szymona Hołowni nie będzie żadnej nowej politycznej konstelacji, która może w 2023 (lub wcześniej) odsunąć PiS od władzy.

Rok 2020 kończy się dla obozu rządzącego startem programu szczepień i jednocześnie deklaracją premiera Mateusza Morawieckiego o planie wsparcia dla terenów po-PGR . W praktyce to ostatnie jest początkiem kampanii przed wyborami w 2023 r. Ona już trwa. Ich wynik może rozstrzygnąć o przyszłości prawicy, jeśli zgodnie z deklaracją Jarosława Kaczyńskiego jego następna kadencja jako prezesa PiS będzie ostatnia. Morawiecki na pewno może liczyć na swoich bliskich współpracowników. I to być może największy sukces premiera w tym roku. Bez niego i bez nich nie byłoby sukcesu Andrzeja Dudy, którego Morawiecki i jego ludzie wsparli sztabowo i kampanijnie. Zwłaszcza jeśli chodzi o sondaże i strategię.

Czy opozycja się zmieni

Bez zmian w opozycji, ta nie wygra z PiS, niezależnie od skali kryzysów obecnej władzy. Klucze do przyszłości opozycji trzyma kilka osób. Oprócz liderów i osób najbardziej eksponowanych są to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, architekt wielu politycznych zagrań PSL, które powstają w jego sejmowym gabinecie. Od ich skuteczności wiele zależy. I to nie tylko dla Koalicji Polskiej. Pracujący niedaleko wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wprowadził Lewicę z powrotem do Sejmu (wraz z młodą ekipą polityków i coraz lepiej widocznych polityczek), ale 2021 r. to dla niego kolejne wyzwanie, tak jak i dla całej Lewicy, która musi dokończyć wstrzymane przez pandemię zjednoczenie i uformować się na przyszłość. W tym zadaniu będzie liczyć się też ogromna praca, jaką w Sejmie wykonuje szef Klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski.

