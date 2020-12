Premier Morawiecki: Nadchodzi czas na nowy ład

Bo świat – jak zauważa premier – wchodzi w czas głębokiej przebudowy. – To potężne wydatki na usprawnienie służby zdrowia i służb sanitarnych, przebudowa systemu edukacyjnego, tak by lepiej odpowiadał na wyzwania gospodarcze – zapowiada premier.

Premier jest optymistą, jeśli chodzi o następne lata dla Polski, chociaż zauważa deficyty ostatnich kilkudziesięciu lat transformacji. – Powód, dla którego jestem optymistą co do trzeciej dekady XXI wieku i uważam, że ona może być złotą dekadą dla Polski, to fakt, że zdajemy sobie z tych deficytów sprawę i mamy instrumenty, żeby im przeciwdziałać – twierdzi Morawiecki.