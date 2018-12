Smog napędza kampanię wyborczą

Ekologia, węgiel i walka ze smogiem. Wokół tych trzech powiązanych ze sobą tematów będzie kręcić się kampania w 2019 r.

Widmo wyższych cen prądu sprawiło, że nowym politycznym tematem stają się kwestie związane z energetyką, OZE, walką ze smogiem i odejściem od węgla. O tym, jak nośny to jest temat, świadczą statystyki. Jak czytamy w raporcie serwisu „Polityka w sieci", tylko w pierwszych dziesięciu dniach grudnia zasięg tematu podwyżek w internecie wynosił aż 21 mln ludzi. „Bezpośredni dynamiczny wzrost zainteresowania tematem w sieci spowodowany był bardzo chaotyczną komunikacją" – czytamy w podsumowaniu.

Poniżej dalsza część artykułu

Wybuch tej sprawy wywołał reakcje polityków opozycji, ale oczywiście również obozu rządzącego. Dobrze było to widać w trakcie sobotniej konwencji Zjednoczonej Prawicy, gdy wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział program Energia+, który przygotuje i zaprezentuje w przyszłym roku jego partia, Porozumienie. Już teraz widać, że partie polityczne w swoich zapowiedziach programowych ścigają się wręcz na deklaracje dotyczące energii.

Nowa linia podziału

Kwestia podwyżek cen prądu nałożyła się na szczyt klimatyczny w Katowicach. Politycy opozycji wykorzystali sytuację, by krytykować uzależnienie Polski od węgla. Najdalej poszedł Robert Biedroń, który zadeklarował, że Polska powinna przeprowadzić do 2035 likwidację wszystkich kopalń węglowych. Jego zwolennicy przekonują też, że w sprawie walki ze smogiem Platforma Obywatelska i PiS nie mają wiarygodności. – PO podwyższała normy, aby ukryć problem, a PiS od stycznia 2017 nie udowodnił że potrafi zlikwidować mafię śmieciową, czy skierować realne środki na podłączenie tysięcy kamienic i domów jednorodzinnych do ogrzewania – mówi nam Przemysław Filar, aktywista miejski zaangażowany w tworzenie ruchu Biedronia. – W tym roku Polacy przy wigilii będą rozmawiać o wyższych rachunkach za prąd i śmieci i o tym, że jedynie Robert Biedroń ma odważną propozycję oczyszczenia naszego kraju z problemu – twierdzi.

Duże zmiany w energetyce postuluje też Nowoczesna, która zapowiada stworzenie mapy drogowej odejścia od węgla i przestawienia energetyki w kierunku OZE.

- Jesteśmy za pełną dekarbonizacją gospodarki jak najszybciej, najlepiej - do 2050 roku zgodnie z celami unijnymi. Są scenariusze rozwoju polskiej energetyki, które pozwalają zrezygnować w pełni z węgla na rzecz OZE balansowanego przez elektrownie gazowe. Analizujemy je i w styczniu zaprezentujemy naszą strategię odejścia od węgla - mówi nam Monika Rosa z Nowoczesnej.

Na „zieloną energię" stawia od dawna PSL. Nieprzypadkowo w trakcie niedawnej debaty nad konstruktywnym wotum nieufności, w przemówieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza pojawił się wątek czystej energii jako jeden z kilku filarów programowych dla PSL. Również Donald Tusk w swojej kontrze do konwencji PiS i przesłaniu o „sercu Europy" skierował dyskusję na sprawy jakości powietrza.

– Chciałbym, aby Polska była płucami Europy – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej. Nawiązał też do szczytu klimatycznego w Katowicach. – Słyszeliśmy wszyscy, jak bardzo Polacy są zniecierpliwieni tym, że nie podejmuje się szczególnie intensywnych działań na rzecz ochrony zdrowia i życia – powiedział Tusk. Jak na to reaguje obóz władzy? – To Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozliczył PO–PSL z zaniedbań w sprawie walki ze smogiem – mówi nam polityk PiS, nawiązując do wyroku i kar za zanieczyszczenie powietrza w latach 2007–2015.

Energia w centrum rządu

Walka ze smogiem pojawiła się zarówno w kampanii samorządowej, jak i w wygłoszonym rok temu exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Politycznym argumentem ma być program „Czyste powietrze" i ok. 100 mld zł inwestycji, m.in. w termomodernizację domów. Zjednoczona Prawica nie odpuszcza też na płaszczyźnie ideowej. – To bardzo dla nas ważne. Dlatego temat pojawił się w trakcie konwencji ze strony wicepremiera Gowina – mówi nasz rozmówca z rządu.

Gowin nie tylko zapowiedział na początek stycznia prezentacje programu Energia+, ale też podkreślił znaczenie kwestii energii, walki ze smogiem jako płaszczyzny, na której prawica nie pozwoli na dominacje ruchów lewicowych, aktywistów i Zielonych. – Mamy pomysł na to, jak połączyć troskę o środowisko z szybkim i dynamicznym rozwojem gospodarczym. Pamiętamy nauczanie Jana Pawła II, który mówił o chrześcijańskiej ekologii – stwierdził wicepremier.

Program Energia+ zakłada – na masową skalę – budowę odnawialnych źródeł energii dla małych firm i gospodarstw domowych. Jego szczegóły mają zostać zaprezentowane w Krakowie na konwencji partii Porozumienie. W obozie rządowym temat walki ze smogiem traktowany jest jako jeden z ważniejszych na 2019 rok.

Wicepremier Gowin podkreślił, że nie będzie podwyżek cen energii. Bo politycy PiS zdają sobie sprawę, że temat podwyżek może być zabójczy. Podobnie jak tłumaczenie górnikom, że gospodarkę należy przestawić na bezwęglową.