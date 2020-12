PiS szykuje reformę Trybunału Stanu

W jaki sposób ma zmienić się teraz działanie Trybunału? Iwona Arent mówi „Rzeczpospolitej", że jeszcze nie jest to pewne. Dodaje, że chce, by zmiany odbywały się w klimacie ponadpartyjnej zgody.

– Trzeba poważnie zweryfikować procedury w Trybunale, by mógł działać sprawniej i szybciej. A mówiąc prościej: by w ogóle zaczął działać – mówi.

Jeszcze więcej postępowań o postawienie przed Trybunałem ma ruszyć po ewentualnym zwycięstwie wyborczym opozycji. – Już nikt nigdy nie popełni drugi raz błędu, by nie rozliczyć Jarosława Kaczyńskiego za łamanie polskiej konstytucji. – Oprócz zawiadomienia do prokuratury będzie również formułowany wniosek do Trybunału Stanu, ale w momencie kiedy będzie realny do przeforsowania – mówił przed miesiącem szef PO Borys Budka.