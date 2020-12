Kto zastąpi Angelę Merkel na stanowisku szefa CDU

Od dwu lat następczynią Merkel w CDU jest Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), minister obrony. Sama podała się do dymisji w początkach tego roku, przyznając, że funkcja ją przerosła. Wyłonienie jej następcy w warunkach pandemii dwukrotnie przekładano. Dłużej czekać nie sposób, bo we wrześniu odbędą się wybory do Bundestagu, poprzedzone serią wyborów landowych. Zjazd CDU odbędzie się za pośrednictwem sieci, dając początek kampanii wyborczej do niemieckiego parlamentu.