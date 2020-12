Nowe samochody dla CBA. W kryzysie władza nie oszczędza

CBA kupuje 75 aut, w tym kilka z potężnymi silnikami. To kolejny taki przetarg rozpisany przez instytucję państwową mimo pandemii.

48 samochodów klasy średniej wyższej, 21 kompaktów, jeden SUV, dwa busy, pojazd do przewodu osób zatrzymanych, furgon dostawczy i pojazd wielozadaniowy – to wykaz aut, które, jak ustaliła „Rzeczpospolita", chce kupić Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przetarg rozpisało pod koniec listopada, a oferty można składać do 29 grudnia. Poniżej dalsza część artykułu

W listopadzie CBA rozstrzygnęło już inny przetarg na zakup samochodów z klasy średniej wyższej. Zdecydowało się na 11 BMW serii 3 za sumę 1,24 mln zł.

W nowym przetargu auta z klasy średniej wyższej mają mieć moc co najmniej 150 KM, tyle samo co w poprzednim, i podobne wymiary. – Czy to oznacza, że służba znowu celuje w BMW? – pyta Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. – Rozmach przetargu, szczególnie w dobie pandemii, jest szokujący – dodaje.

Chodzi o to, że wśród 48 samochodów klasy średniej wyższej znalazły się cztery o niezwykle wysokich parametrach użytkowych. CBA chce, by miały one napęd na cztery koła i moc silnika co najmniej 250 KM. Ten ostatni parametr posiadają nieliczne wozy popularnych marek, częściej – marek premium. Z kolei poszukiwany przez CBA SUV ma mieć potężny silnik z mocą co najmniej 330 KM. To również sugerowałoby, że służba szuka pojazdu z najwyższej półki.

CBA twierdzi, że tak duże zamówienie jest niezbędne. „Postępowanie wszczęto w związku z koniecznością wymiany najbardziej wyeksploatowanych pojazdów służbowych CBA na nowe" – wyjaśnia Wydział Komunikacji Społecznej CBA. „Pojazdy służbowe są podstawowym narzędziem wykonywania różnych statutowych zadań CBA na terenie całego kraju" – dodaje. Zauważa, że odbiór pojazdów nastąpi dopiero w przyszłym roku.

– W dobie tak poważnego kryzysu gospodarczego tego typu zakupy powinny być przesuwane na kolejne lata. Władza naprawdę ma czym jeździć. Zamiast stawiać na komfort własnych podróży, powinna skupić się na ratowaniu miejsc pracy – dodaje senator Brejza. Zauważa, że CBA jest kolejną instytucją publiczną wymieniającą park maszynowy mimo trudnej sytuacji budżetowej.

Największe kontrowersje wzbudził rozpisany pod koniec października przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej przetarg na zakup 308 samochodów. Podobny został już ogłoszony na początku roku, ale Kancelaria Prezesa Rady Ministrów się z niego wycofała. Chodzi m.in. o 140 samochodów benzynowych typu kombi, 31 elektrycznych hatchbacków i 7 pojazdów hybrydowych.

Media pisały o zakupie limuzyn, które trafią m.in. do ministerstw, jednak Centrum Informacyjne Rządu twierdziło, że to nadinterpretacja. „Żaden z samochodów nie znajduje się w klasie »limuzyn«. Ponad 80 proc. pojazdów należy do segmentów B i C, są to więc pojazdy użytkowe, które oferują standardowe wyposażenie" – prostowało.

Później przetargi na kolejne samochody, a nawet łodzie ogłosiła Służba Ochrony Państwa. I w tym przypadku rzeczywiście można mówić o wysokim komforcie. Wśród 25 samochodów różnych klas wymieniono bowiem trzy auta typu SUV o długości nie mniejszej niż 480 cm, z silnikami o mocy przynajmniej 220 kW, z napędem na wszystkie koła i skórzaną tapicerką foteli.