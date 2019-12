Marian Banaś sprawdzany przez służby

Miesiąc temu Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora zapewniał nas, że „ABW jest w stałym kontakcie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Ewentualne formalne decyzje ABW dot. Prezesa Mariana Banasia będą podejmowane po zakończeniu kontroli oświadczeń majątkowych prowadzonej w CBA” - podawał nam Żaryn. Chodzi o sprawę certyfikatu - bo tylko takie działania ABW może podjąć wobec prezesa Banasia. Od poniedziałku czekamy na odpowiedzi - od ABW i rzecznika Mariusza Kamińskiego - o to jakie decyzje podjęto - bezskutecznie. Jednak „Rzeczpospolita” ustaliła w NIK, że prezes Banaś do środy nie otrzymał z Agencji żadnej decyzji o zawieszeniu mu certyfikatu i wszczęciu postępowania sprawdzającego. To poważna sprawa, która praktycznie sparaliżowałaby kierowanie Izbą przez Banasia.

ABW bardzo długo bo aż ponad dwa miesiące zwlekała z wszczęciem własnej kontroli dotyczącej tego, czy prezes Banaś może posiadać certyfikat dostępu do państwowych tajemnic - ma go nieprzerwanie od 2001 roku z racji pełnionych funkcji w państwie.

Kontrowersyjna umowa

Powodem zawieszenia prezesowi NIK certyfikatu mogłaby być wieloletnia umowa dzierżawy kamienicy przy ul. Krasickiego w Krakowie, jaką Marian Banaś w marcu 2014 r. podpisał z Dawidem O., pasierbem Janusza K. - osoby z krakowskiego półświatka. Banaś co prawda kamienicę już sprzedał (19 sierpnia tego roku), ale Janusz K. - co widzieliśmy na nagraniu „Superwizjera” - jak gdyby nigdy nic „zadzwonił do Banasia” kiedy „upierdliwy dziennikarz” pytał o paragon z usług hotelowych. Już we wrześniu w RMF były szef CBA Paweł Wojtunik wskazywał że istnieją takie podstawy. - Wystarczającym powodem do zawieszenia i to w trybie pilnym certyfikatu są kontakty Banasia z krakowskim półświatkiem. Kontakty, które obecny szef NIK-u sam z resztą potwierdził - mówił Wojtunik, któremu pod pretekstem ujawnienia tajemnicy służbowej wicepremier Elżbiecie Bieńkowskiej zawieszono certyfikat i wszczęto postępowanie. Wtedy Wojtunik w obliczu zabrania mu dostępu do informacji niejawnych, był zmuszony podać się do dymisji - nie był w stanie kierować CBA bez certyfikatu.

Tyle, że od kilku dni zmieniła się polityczna sytuacja wokół Banasia, którego PiS od tygodnia próbował zmusić do dymisji po zakończeniu kontroli jego oświadczeń majątkowych przez CBA. W środę prezes NIK przeciął spekulacje - oznajmił, że nie poda się do dymisji, a podda się jedynie ocenie prokuratury i sądu, bo - jak twierdził - jego „osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej”. W nagranym w NIK oświadczeniu podkreślał, że jako prezes Izby „nie może pozwolić, by stała się ona przedmiotem politycznych rozgrywek i targów" Powodem pozostania na stanowisku jest - jak przekonywał - „poczucie odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli”, a misję jej kierowania powierzył mu parlament (był kandydatem klubu PiS - red.).

Banaś stwierdził również, że „był gotów” złożyć dymisję - miał to zrobić w ostatni piątek.