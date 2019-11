Huawei dzieli Berlin i Waszyngton

Jest nim Peter Altmaier bliski współpracownik pani kanclerz, który pozwolił sobie na przypomnienie, że kilka lat temu jedna z amerykańskich agencji wywiadowczych prowadziła szeroką działalność w Niemczech, podsłuchując nawet rozmowy Angeli Merkel. To w kontekście debaty na temat dopuszczenia chińskiego koncernu Huawei do rozbudowy sieci 5G w Niemczech, co wzbudza obawy, iż dostęp do przyszłej sieci uzyskać mogą chińskie służby wywiadowcze.