Nizinkiewicz: Wybór Pawłowicz i Piotrowicza zaszkodzi Andrzejowi Dudzie

Ledwie kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki mówił w swoim exposé: „Lepsze państwo to też lepszy wymiar sprawiedliwości". W kwietniu premier na Uniwersytecie Nowojorskim porównał status sędziów z czasów PRL do rozliczania kolaborantów po II wojnie światowej we Francji: „Dla mnie to jest taka sytuacja, którą możemy porównać z Francją w okresie post-Vichy", i dodał: „Sędziowie postkomunistyczni, postkomunistyczni kapitaliści i politycy postkomunistyczni zdobyli ten kraj". Z kolei w czerwcu w Białym Domu prezydent Andrzej Duda powiedział: „W polskim Sądzie Najwyższym znajduje się cała grupa sędziów, którzy orzekali jako sędziowie należący do komunistycznej partii", i zaznaczył, że orzekali oni nawet „w czasie stanu wojennego, skazując ludzi na więzienie na podstawie prawodawstwa komunistycznego". Prezydent i premier powinni teraz czerwienić się ze wstydu, zgadzając się na nominację na sędziego TK dla Piotrowicza, byłego prokuratora stanu wojennego, członka egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie, w stanie wojennym autora aktu oskarżenia przeciwko działaczowi opozycji, w 1984 r. odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi za „pilność i wydajność". Piotrowicz jest symbolem mrocznych czasów komunizmu i politycznego koniunkturalizmu. Jedyną jego zasługą dla obecnej władzy jest przejście na stronę PiS i wykonywanie politycznych poleceń Jarosława Kaczyńskiego równie gorliwie, co wcześniej komunistycznych dygnitarzy.