SE: Tusk będzie miał rekordową emeryturę

To będzie rekord Polski, bo obecnie najwyższa emerytura w naszym kraju wynosi obecnie 22,4 tys. zł.

Sprawę opisuje dziś „Super Express". - Były premier dostanie gigantyczną emeryturę z Unii Europejskiej, a do tego dojdzie mu świadczenie z Polski. W sumie jego emerytura będzie wynosić około 30 tys. zł – wylicza dziennik.

Tabloid przypomina, że niemal pięć lat temu - dokładnie 1 grudnia 2014 roku Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, a to wiąże się nie tylko z gigantyczną pensją (105 tys. zł miesięcznie), ale i zapewnieniem spokojnej starości.

Dodaje, że do tej kwoty trzeba doliczyć emeryturę krajową i dzięki temu w sumie były premier będzie dostawał co miesiąc ok. 30 tys. zł.