Pracownicy MF zatrzymani za wyłudzenia VAT otrzymali odprawy

„W chwili, w której dotarły do mnie jako Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje o potencjalnych nieprawidłowościach dotyczących osób pracujących w strukturach Ministerstwa Finansów, natychmiast podjąłem decyzję o ich odwołaniu z zajmowanych stanowisk i rozwiązaniu z nimi stosunków pracy. Nastąpiło to na kilka miesięcy przed opisywanymi w artykule zatrzymaniami" – napisał w środę w oświadczeniu, będącym reakcją m.in. na teksty „Rz" Marian Banaś, obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Arkadiusz B. stracił stanowisko w listopadzie 2018 r., na ok. miesiąc przed zatrzymaniem go przez CBŚP (co nastąpiło w styczniu 2019 r.). Jak odpowiedziało nam biuro prasowe KAS, „odwołanie ze stanowiska dyrektora KSS jest autonomiczną decyzją Szefa KAS", a taka decyzja „nie wymaga uzasadnienia i może zostać podjęta w każdym czasie".