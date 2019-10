Kreml krytykuje polską politykę wschodnią

Autor zaczyna od przytaczania starych tez kremlowskiej propagandy o „szkolonych w Polsce" aktywistach rewolucji na Majdanie. Posuwa się jeszcze dalej i powołuje się na wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego o tym, że strzelający wtedy do protestujących snajperzy „byli szkoleni także w Polsce". Jeden z najbardziej ekscentrycznych polskich polityków mówił o tym w 2015 roku w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Agencja przytacza także nazwiska polskich polityków, którzy wspierali protestujących w Kijowie podczas antyrządowych protestów w latach 2013–2014.

Prawda o polskiej polityce wschodniej jest nieco mniej ambitna od tej, którą przedstawia rosyjska propaganda. Prowadzony przez Studium Europy Wschodniej (UW) program im. Kalinowskiego to już nie jest program, dzięki któremu represjonowani białoruscy studenci mogli przez cały okres studiów w Polsce (licencjackich i magisterskich) dostawać stypendium w wysokości 1240 złotych. Od dwóch lat program organizuje jedynie roczne staże. Z kolei stacja Biełsat, która jest chyba jedynym namacalnym owocem polskiej polityki wschodniej, niemal co roku musi głośno walczyć o fundusze z MSZ.

Nie wszystkim to się udaje. – W tym roku nie dostaliśmy żadnego wsparcia od polskiego MSZ – mówi „Rzeczpospolitej" Natalia Radzina, szefowa portalu Karta97 (Charter97.org), najpopularniejszego opozycyjnego informacyjnego portalu na Białorusi. Redakcja jest ofiarą represji władz w Mińsku od 2011 r., portal został zakazany. Wtedy dziennikarzy Karty polski MSZ zaprosił do Warszawy.

A czy odczuwają opisywane przez rosyjską propagandę „polskie wsparcie" liderzy białoruskiej opozycji? – Osobiście tego wsparcia nie odczuwam w ogóle, nasza organizacja nie ma żadnego wsparcia z Polski. Mam wręcz wrażenie, że władze w Warszawie postawiły na zachowanie władzy Łukaszenki. To nie chodzi tylko o Polskę, lecz o całą Unię Europejską. Potraktowali Łukaszenkę jako gwaranta białoruskiej niepodległości. To błędna polityka – mówi „Rzeczpospolitej" Mikoła Statkiewicz, były więzień polityczny i jeden z najbardziej rozpoznawalnych białoruskich opozycjonistów. – Doszliśmy do tego, że niektóre opozycyjne organizacje przestały krytykować reżim Łukaszenki, posłuchały się swoich zachodnich partnerów – twierdzi.