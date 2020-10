Trójkąt Weimarski: reaktywacja

Rozmowy w czwartek mają być wstępem do szczytu przywódców Polski, Niemiec i Francji. Na spotkanie w tym formacie na najwyższym szczeblu przychodzi nam czekać jeszcze dłużej: od wiosny 2013 r. Emmanuel Macron chciał je zorganizować już 14 lipca w Paryżu. Tego dnia Polska miała być gościem honorowym defilady na Polach Elizejskich, Andrzej Duda miał u boku francuskiego przywódcy przejść najsłynniejszą aleją świata, a następnie wziąć udział w konsultacjach także z kanclerz Angelą Merkel. Plany pokrzyżowała pandemia.

Czy Polska zasługuje na PiS

Zwrot we francuskiej polityce wobec Warszawy jest brutalny. Po dojściu do władzy w maju 2017 r. Macron okrzyknął się przywódcą obozu „liberalnej demokracji" w opozycji do „populistycznych" czy wręcz „autorytarnych" rządów w Polsce i na Węgrzech. Już latem tamtego roku objechał kraje Europy Środkowej z pominięciem Warszawy i Budapesztu, próbując izolować obie stolice. W Sofii oświadczył, że „Polacy zasługują na lepsze rządy niż PiS". Odniósł też pewne sukcesy w staraniach o rozbicie Grupy Wyszehradzkiej: udało mu się przeforsować w Radzie UE korzystną dla Francji zmianę dyrektyw o pracownikach delegowanych oraz usługach transportowych.