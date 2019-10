Wiemy komu i za ile Marian Banaś sprzedał swoją kamienicę

To nie osoby powiązane z krakowskim półświatkiem, które mogliśmy zobaczyć w reportażu „Superwizjera", nabyły od Mariana Banasia, prezesa NIK, kamienicę w Krakowie. Jak ustaliliśmy, 17 sierpnia kupiła ją spółka JGH z siedzibą w Nowym Sączu. Według informacji „Rzeczpospolitej" za 400-metrową nieruchomość zapłaciła 4,5 mln zł (11,2 tys. zł za mkw) – to wysoka cena, nieco powyżej rynkowej, za jaką można kupić kamienicę dzisiaj w tej części Krakowa – rzeczoznawcy szacowali wartość kamienicy na ponad 3–4 mln zł.

Siedzibą spółki jest jednak Nowy Sącz przy ul. Lwowskiej – to również adres siedziby spółki Giewont HG produkującej wyroby mięsne i wędliniarskie, należącej do Henryka Górki. W 2015 r. „Głos Milicza" pisał o Henryku Górce, którego spółka kupiła budynek po domu dziecka pod hotel pracowniczy w Sułowie. Górkę przedstawiono wtedy jako „właściciela firmy z siedzibą w Nowym Sączu, która zatrudnia 4,5 tys. osób w 47 zakładach mięsnych w całej Polsce".

„Rzeczpospolita" chciała zapytać o to prezes spółki JGH. Dodzwoniliśmy się na telefon Marty Górki (z Joanną Górką jest w spółce z o.o., która nabyła nieruchomość). – Nie mam na ten temat informacji. Proszę próbować z panią Joanną porozmawiać – odpowiedziała nam Marta Górka, potwierdzając zakup kamienicy. Poprosiliśmy o kontakt do Joanny Górki. – To może oddzwonimy – odpowiedziała. Później nie odbierała już telefonu.

Marian Banaś niezwykle tanio wynajmował Dawidowi O. 400-metrową nieruchomość pod usługi hotelowe – średnio za ok. 3,3 tys. zł za miesiąc. W TVP tłumaczył, że miał to uregulować z dzierżawcą podczas sprzedaży kamienicy, czym zyskiwał na podatkach. Dziś okazuje się, że nie sprzedał jej Dawidowi O.

Co ciekawe, materiał „Superwizjera", w którym Wiesław K. „dzwoni do Banasia" nękany przez „upierdliwego dziennikarza", jak nazwał autora reportażu Bertolda Kittela, został nagrany 2 września ok. godz. 15. Co bracia K. robili więc w sprzedanym już hotelu spółce JGH?