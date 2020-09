Platforma Obywatelsak ma przestać zajmować się sobą

Cezary Tomczyk był w tym roku szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego. I jednym z argumentów na rzecz jego kandydatury było to, że będzie swego rodzaju łącznikiem między partią, klubem a planowanym ruchem społecznym Trzaskowskiego „Nowa Solidarność". Ten projekt ma wystartować w pierwszej połowie października i w założeniach wspierać opozycję w drodze do zwycięstwa w 2023 roku.

To nie wszystkie zmiany. Co miesiąc PO ma organizować „Forum idei" w jednym z miast w Polsce, ma to być debata nad sprawami, które interesują wyborców. – Koniec opozycji totalnej. Musimy mieć konkretne propozycje – mówił w trakcie Rady Krajowej prezydent Warszawy. Jak podkreślił, Platforma musi zacząć się realnie zmieniać. – Nie wystarczy tylko i wyłącznie zastanowić się nad sloganem czy nad logo. Musimy się otwierać, zmienić filozofię – powiedział.

Kolejne planowane przekształcenia w partii to między innymi modyfikacja statutu tak, by łatwiej było zapisywać się do Platformy. Przed partią jeszcze wybór szefa senackiej grupy. Dwóch kandydatów to kojarzony z Grzegorzem Schetyną Marcin Bosacki oraz Bogdan Zdrojewski, który w kampanii na szefa Klubu KO poparł Tomczyka. Głosowanie najpewniej w poniedziałek.