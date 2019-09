Czy prezydent Duda dostanie drogocenny łańcuch?

12 stycznia 1939 r. na Zamku Królewskim odbyło się przyjęcie noworoczne u prezydenta Ignacego Mościckiego. W Narodowym Archiwum Cyfrowym można obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia. Na jednym widać prezydenta, który, otoczony wianuszkiem dyplomatów, rozmawia m.in. z brytyjskim ambasadorem Howardem Williamem Kennardem. Uwagę zwraca jeden szczegół. Mościcki ma na ramionach złoty łańcuch Orderu Orła Białego, królewskie insygnium oficjalnie zwane w okresie międzywojennym klejnotem Rzeczypospolitej. To był prawdopodobnie ostatni raz, gdy używał go polski prezydent.

Wkrótce taki łańcuch może trafić na ramiona Andrzeja Dudy. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przegłosowała w środę wniosek o podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o orderach i odznaczeniach po to, by go przywrócić.