Aktorzy namawiają do udziału w wyborach. Bez "świrowania"

W nowym spocie Wojciech Pszoniak najpierw udaje śmiech, a później mówi: - „Bądź poważny, idź na wybory". Film jest podobny do poprzedniego nagrania, ale teraz aktor nie wije się w konwulsjach, jak i nie ma mowy o "świrowaniu".

Nowy film nagrał też Olgierd Łukaszewicz. Na nim też zasłania się marynarką po czym mówi : - „Nie zasłaniaj się, idź na wybory, to rzecz bardzo poważna". Oba klipy powstały po tym, jak kampania profrekwencyjna pod hasłem "Nie świruj, idź na wybory" wywołała falę krytyki w mediach z różnych stron.

Twórcom klipów zarzucono, że zarówno hasło, jak i forma niektórych filmów jest drwiną z osób z problemami psychicznymi. - Osoby z niepełnosprawnościami są jedną z grup w sposób szczególny narażonych na wykluczenie społeczne. Wśród nich, w stosunkowo najgorszej sytuacji znajdują się osoby chorujące psychicznie. Doświadczają one odrzucenia zarówno w obszarze życia prywatnego, jak i publicznego – napisał w specjalnym oświadczeniu Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dodał, że „powielanie krzywdzących stereotypów narosłych wokół osób z niepełnosprawnością psychiczną ma widoczny wpływ choćby na ich sytuację na rynku pracy, co skutkuje spychaniem ich na margines życia społecznego".

Polacy nie uczestniczą masowo w wyborach. Frekwencja należy do jednych z najniższych w Europie. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 45,68 proc.. Najwyższa była w okręgu nr 4 w Warszawie gdzie do urn poszło- 60,37 proc., a najniższa w okręgu nr 3 w Olsztynie - 38,93 proc.