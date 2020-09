Próba otrucia Nawalnego wywołała konflikt międzynarodowy

Atropina podawana jest właśnie w przypadku zatrucia związkami fosforoorganicznymi, do których należy nowiczok. Według jednego z jego twórców Wila Mirzojana (obecnie mieszka w USA) ta broń chemiczna miała cztery rodzaje: trzy w stanie gazowym i jeden stałym. Nawalnego miano próbować otruć tym ostatnim. Użycie gazów (na przykład w sprayu) doprowadziłoby do zatrucia większej ilości osób.

To by jednak znaczyło, że w Rosji cały czas są prowadzone prace nad bronią chemiczną, a tego zabrania międzynarodowa konwencja z 1997 roku (którą Moskwa również podpisała).

– Powinny pojawić się (odpowiednie) symptomy. A ich nie ma. Mów, co chcesz, a symptomów nie ma. (...) Nie ma ofiary śmiertelnej – tłumaczył z kolei inny rosyjski chemik pracujący nad nowiczokiem, Leonid Rink. Ale on mieszka w Rosji.

Kreml gwałtownie domagał się od Berlina udostępnienia wyników badań opozycjonisty. Ale Niemcy przekazały wszystkie dokumenty do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej, a rosyjskie żądania skierował do prokuratury i sądów, co wywołało groźby ze strony Kremla. Do rosyjskiego MSZ wezwano niemieckiego ambasadora, którego poinformowano, że sprawa „bezpodstawnych oskarżeń" wpłynie na stosunki dwustronne.