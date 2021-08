Mur wyrośnie na granicy Polski i Białorusi

Wzmocnienie granicy – jak wskazał szef MON Mariusz Błaszczak – będzie polegać na budowie płotu z zasieków ułożonych pierścień na pierścieniu. Budowa ruszy w tym tygodniu. – Będą dwie linie, ta budowana od lipca (ponad 130 kilometrów ogrodzenia – gotowe) i druga linia w postaci nowego, solidnego 2,5-metrowego płotu – wskazał minister. Jego zdaniem budowa jest konieczna, gdyż rządzący spodziewają się dużego naporu uchodźców. Ma też zostać podwojona – do 2 tysięcy – liczba skierowanych na granicę żołnierzy.

Minister Błaszczak tłumaczy te działania chęcią powstrzymania przemytu ludzi. – Nie zgadzamy się na to, żeby tryumfowali handlarze ludźmi. Nie pozwolimy na stworzenie szlaku przerzutu imigrantów przez Polskę do UE – mówił Błaszczak, który w poniedziałek przybył na granicę do miejscowości Kopczany, w pobliże miejsca, w którym wciąż koczuje grupa uchodźców.